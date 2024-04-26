В Татарстане завершается создание противопожарных минерализованных полос

Главный государственный инспектор Республики Татарстан по пожарному надзору Максим Трущин сообщил на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, что до 1 мая вокруг населенных пунктов и садовых некоммерческих товариществ (СНТ) необходимо завершить создание противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров.

С начала года в республике уже зарегистрирован 101 случай горения сухой травы и мусора на общей площади 1,5 га. Юрлица, крестьянско-фермерские хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица и граждане, пользующиеся территорией, прилегающей к лесу, обязаны очищать ее от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Эти работы следует проводить на полосе шириной не менее 10 м от леса либо отделять лес минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

Вокруг населенных пунктов, подверженных ландшафтным пожарам, до начала пожароопасного периода создаются минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

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Рената Валеева