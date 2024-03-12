В Татарстане в 2023 году сократился миграционный прирост

В 2023 году в Татарстане миграционный прирост снизился на 20% по сравнению с 2022 годом. По данным Татарстанстата, в прошлом году в республику прибыли 86,6 тыс. человек, из них почти 8 тыс. остались на новом месте жительства. Большая часть прироста сформировалась за счет прибывших из-за границы, однако их количество сократилось на четверть.

Из других государств в прошлом году въехали в РТ 10,1 тыс. человек. Это на четверть меньше, чем в 2022 году, когда в республике зарегистрировали 13,5 тыс. лиц, прибывших из-за границы. Из других регионов России в РТ приехало 27,5 тыс. граждан.

В 2023 году иностранцы из стран Европы, Дальнего Востока, Африки, Южной и Северной Америки приезжали в Татарстан реже, чем в 2022 году. Всего в прошлом году в республику прибыли 906 граждан из указанных регионов, тогда как в позапрошлом году их было 1 077.

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