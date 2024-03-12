Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана лидирует по венчурным сделкам в России

По данным исследования Dsight, ИВФ Республики Татарстан стал самым активным венчурным инвестором в России в 2023 году. Фонд инвестировал в 25 отечественных стартапов, это составило 30% от венчурных сделок в стране.

В рейтинге оценивались частные и государственные венчурные фонды России. На второй строчке оказался «Восход», который совершил 12 сделок за год. Третье место занял Moscow Seed Fund с 11 инвестициями.

Ранее сообщалось, что Айнур Айдельдинов планирует покинуть пост руководителя Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. Уточняется, что решение будет объявлено в пятницу и в ближайшие дни также будет определена дальнейшая судьба фонда.

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Разиль Самигуллин