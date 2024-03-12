Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Казани

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 160 000 вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые «дорогие» предложения марта в Казани. В Казани в марте больше всего готовы платить менеджеру по продажам франшиз. Сотруднику предлагают зарплату от 195 000 рублей, а также бонусы и премии.

На втором месте — вакансия менеджера по продажам оборудования. Будущему сотруднику обещают оплату от 120 000 рублей. Замыкает тройку лидеров вакансия монтажника холодильного оборудования. Кандидату предлагают оплату от 100 000 до 120 000 рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия менеджера по логистике. Сотруднику готовы платить от 100 000 рублей. Кроме того, в рейтинг попала вакансия директора магазина. Работодатель — крупнейшая розничная сеть. Ему предлагают оплату от 80 000 до 110 000 рублей, корпоративные скидки и программы, а также отдых в санаториях.

Отметим, что в топе наиболее высокооплачиваемых предложений марта — вакансии в ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Ранее сообщалось, что исследовательская платформа «Авито.Работа» выяснила, что наиболее привлекательными специальностями на производстве для респондентов из Казани являются инженеры и операторы линий производства, оборудования, станков.

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Разиль Самигуллин