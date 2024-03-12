В Татарстане вдвое вырос интерес к заказу цветов онлайн

В Международный женский день жители Татарстана в два раза чаще заказывали цветы онлайн, чем годом ранее. Аналитики «МегаФона» выяснили это, изучив обезличенные обращения абонентов к популярным интернет-ресурсам региона.

Оказалось, что 8 марта — самый популярный день для покупки букетов из роз и тюльпанов. В этом году жители Татарстана начали готовиться к празднику заранее: трафик на цветочных сервисах вырос уже с 4 марта. При этом спрос на цветочные онлайн-площадки в предпраздничные дни был в 10 раз выше среднего по году.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2024 года в ювелирных магазинах Татарстана отмечен рост среднего чека на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Разиль Самигуллин