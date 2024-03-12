Биткоин обновил исторический рекорд и превысил $73 000

Биткоин вновь обновил исторический рекорд и превысил отметку в $73 000. Также, по данным companiesmarketcap, биткоин обошел серебро и стал восьмым активом в мировой экономике по уровню торговли. Его капитализация превысила 1,4 триллиона долларов после обновления исторического максимума. Крупнейшие активы — золото и акции компаний Microsoft и Apple.

В том числе биткоин сместил швейцарский франк с 13-го места в рейтинге самых ценных валют мира. Криптовалюта достигла отметки в $66 тысяч, что позволило ей превзойти по капитализации швейцарский франк.

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Разиль Самигуллин