В Казани увеличат количество мест на муниципальных парковках

В реестр платных муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, внесены изменения. Согласно им, количество мест увеличится с 9381 до 9531.

Новые машино-места появятся в Кировском и Вахитовском районах города: на улице Спартаковской (на четной стороне улицы, от пересечения с ул. Газовой до пересечения с ул. Халева, вдоль дома №65 по улице Спартаковской) — их количество возрастет с 60 до 89; на территории между улицами Мастеров и Тансык в «Салават купере» — 76 мест; на пересечении ул. Назарбаева и пр. Универсиады, вблизи дома №8 по ул. Назарбаева — 77 мест.

Размер платы за пользование парковочными местами за 1 час составит 30 и 50 рублей соответственно.

На сегодняшний день на муниципальных парковках имеются 8337 машиномест.

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