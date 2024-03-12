Дефицит бюджета Чистополя вырос до 31,5 млн рублей

В соответствии с решением городского совета города Чистополя дефицит бюджета города вырос до 31,5 млн рублей. Соответствующее решение опубликовано в изменениях бюджета

на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

Так, общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме составил 243,9 млн рублей, а расходов — 275,4 млн рублей. Таким образом, предельный размер дефицита бюджета Чистополя составил 31,5 млн рублей.

Руководители Финансово-бюджетной палаты Чистопольского муниципального района объяснили необходимость изменений, после чего вступили в силу корректировки в приложения к решению о бюджете. Контроль за исполнением решения возложили на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и прогнозированию, промышленности и предпринимательству.

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