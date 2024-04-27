В Казани в частном доме на улице Волкова произошел пожар

В Казани в частном доме на улице Волкова, 46 произошел пожар. На месте происшествия стоит густой дым, работают пожарные.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, в настоящее время о пострадавших информации нет.

Ранее в Казани по адресу улица Минская, 42 произошел пожар. Очевидцы сообщили, что из второго подъезда шел дым. По прибытии пожарных выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже.

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