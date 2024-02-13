Итоги дня: Минниханов в Иране, центр компетенций халяль, последние приготовления к «Играм будущего»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 13 февраля:
- Сегодня в казанской школе №129 13-летняя школьница выпала из окна. Ее госпитализировали в ДРКБ. Как рассказали сотрудникам скорой помощи очевидцы, девочка упала с третьего этажа. Предварительный диагноз — ушиб головного мозга. У девочки диагностировали состояние средней степени тяжести.
- Действующий президент России Владимир Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина.
- Кроме того, стало известно, что глава российского государства может выступить с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
- Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложение по ускорению выдачи льгот, документов и выплат участникам спецоперации, а правительству России и госкомпании «Автодор» — представить предложения по определению тарифов на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Выполнить поручение кабмину и «Автодору» предстоит до 15 марта 2024 года.
- В Госдуму внесли законопроект о депортации граждан других государств, осужденных за домогательства к людям. Законопроект предусматривает выдворение за пределы РФ иностранцев, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности.
- Министерство иностранных дел Чехии рекомендует правительству продлить запрет на выдачу виз и разрешений на долгосрочное проживание в республике гражданам России и Беларуси. Ранее ограничение на въезд было установлено до конца марта 2023 года. МИД предлагает не ограничивать срок действия запрета.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран. В программе его поездки запланированы официальные встречи и деловые переговоры в столице Тегеране и в городе Исфахане. 14 февраля Рустам Минниханов проведет переговоры с официальными лицами правительства Ирана. По данным пресс-службы раиса республики, он встретится с министром нефти Ирана, сопредседателем Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Джавадом Оуджи, с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Алиабади, с заместителем министра иностранных дел Ирана, шерпой (доверенным лицом) Ирана в БРИКС Махди Сафари и другими.
- Татарстан получит из федерального бюджета субсидию в размере 244 млн рублей. Их направят на оснащение образовательных организаций оборудованием для обучения беспилотным системам, сообщили в Министерстве финансов республики. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Татарстан потратит на данные цели 57,2 млн рублей.
- Роскачество, Духовное управление мусульман Республики Татарстан и Комитет по стандарту «Халяль» договорились о совместной работе по развитию «халяль» индустрии в России. На территории Республики откроется территориальное представительство Федерального Центра компетенций «халяль».
- Деловой квартал СИБУРа, который в данный момент формируется рядом с «Казаньоргсинтезом» и будущим научно-исследовательским центром компании, станет новой точкой притяжения северной части Казани и стимулом для экономического и социального развития города. Об этом в ходе визита на предприятие заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
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- Генеральным директором Булочно-кондитерского комбината Казани стал Тимур Гильмутдинов, выяснило «Реальное время», изучив базу данных контрагентов, формируемой по информации ЕГРЮЛ. Он был назначен на эту должность 9 февраля. Ранее комбинат возглавлял Булат Кутдусов. Теперь же он назначен управляющим директором «Бахетле» и будет отвечать за производство и сбыт продукции завода полуфабрикатов в Зеленодольском районе. Об этом сообщил «Реальному времени» сам Булат Кутдусов.
- Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов пробудет в СИЗО еще два месяца. Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и оставил бизнес-тренера под стражей до 16 апреля, сообщает пресс-служба суда.
- Как стало известно «Реальному времени», из колонии «Черный дельфин» поступили первые 2,5 тысячи рублей, удержанные из зарплаты Ильназа Галявиева в счет погашения исков потерпевших. Для этих же целей
имущество Галявиева — 1/3 доли в двухкомнатной квартире в Казани будет продано. Разрешение на это сегодня приставам дал Советский райсуд Казани.
- В Казани Ново-Савиновский районный суд вынес приговор учительнице, которая угрожала убийством ученику. 52-летнюю женщину признали виновной в угрозе убийством ученику. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
- На 3,5 года в колонию общего режима отправят бывшего командира войсковой части №5561 Сергея Попова. Такой приговор ему накануне вынес Казанский гарнизонный военный суд, признав виновным по четырем эпизодам афер и взяток, сообщили «Реальному времени» в суде.
В качестве дополнительного наказания Попов лишен воинского звания «полковник». Под стражу его взяли прямо в зале суда.
- В Лениногорском районе полицейские задержали 76-летнего токаря, который изготавливал огнестрельное оружие. Против него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану. При осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 1,5 кг пороха, а также 352 патрона различного калибра и барабан от револьвера. В трех гаражах злоумышленника были изъяты пистолет, пять револьверов, восемь винтовок, охотничье ружье, два барабана от револьвера и 300 патронов.
- Из-за строительства трассы водопровода на улицах Чернышевского и Рустема Яхина в Казани будет частично перекрыто движение транспорта. С 4 марта по 14 апреля проезжая часть в районе дома №32 по ул. Чернышевского в направлении движения в сторону ул. Гаяза Исхаки будет частично закрыта проезжая часть.
- Жителям дома, который пострадал после хлопка газа в Осиново, выделят новое жилье. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Зеленодольска.
- С 11 по 24 июня 2024 года в Казани пройдут Международные мультиспортивные соревнования «Спортивные игры стран БРИКС». Они будут открыты для участников из более чем 60 стран, включая спортсменов из государств членов БРИКС и стран Исламского мира. В программу соревнований включены 30 видов спорта, среди которых олимпийские и неолимпийские.
- Команда легендарного бразильского футболиста Роналдиньо R10, а также участники чемпионатов мира и Олимпийских игр, чемпионы России и национальных первенств других стран, обладатели Кубка Гагарина по хоккею примут участие в турнире «Игры будущего» в Казани. Они будут соревноваться в дисциплинах вызова «Спорт», рассказали организаторы турнира.
- Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие в международных соревнованиях сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25. совет IIHF пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
- 13 февраля 1924 года, 100 лет назад, началась деятельность «Таткино» — первой самостоятельной организации в Татарской АССР, которая занималась только кинематографией. За время своего существования кинопроизводство в республике активно развивалось, пройдя путь от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового.
- За сутки населенные пункты Белгородской области были атакованы более чем 40 снарядами и несколькими беспилотниками. В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два минометных и восемь артиллерийских снарядов, также в селе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Село Устинка атаковано с помощью четырех дронов-камикадзе. Также в Устинке с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. В данных населенных пунктах обошлось без последствий, — в своем telegram канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
- В Валуйском округе над селом Новопетровка были уничтожены три БПЛА. В селе Логачевка средствами радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник. В селе Козинка было зафиксировано 13 прилетов.
Галия ШакироваОбщество
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