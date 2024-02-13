Экс-гендиректор БКК Булат Кутдусов перешел в «Бахетле»

Экс-гендиректор БКК Булат Кутдусов назначен управляющим директором «Бахетле» и будет отвечать за производство и сбыт продукции завода полуфабрикатов в Зеленодольском районе. Об этом сообщил «Реальному времени» сам Булат Кутдусов.

«Я проработал руководителем БКК более 19 лет. За это время комбинат обновил производственные мощности, мы закрыли 2/3 кредита, привлеченного на модернизацию. Налажены регулярные поставки хлеба и хлебобулочных изделий», — рассказал он.

Завод по выпуску полуфабрикатов «Бахетле» запущен в феврале. На первом этапе его мощность составит 30 тонн замороженной продукции в сутки. На новом посту Булату Кутдусову придется сосредоточиться на взаимодействии с федеральными торговыми сетями X5 и «Магнит» для продвижения замороженной продукции. В будущем году завод «Бахетле» планирует удвоить производство — до 60 тонн в сутки, рассказал Кутдусов.

Сегодня стало известно, что новым генеральным директором АО «Булочно-кондитерский комбинат» назначен Тимур Гильмутдинов. До этого он занимал пост коммерческого директора комбината.