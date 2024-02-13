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Чехия предложила не ограничивать срок запрета на визы для россиян и белорусов

04:31, 13.02.2024

Министерство иностранных дел Чехии рекомендует правительству продлить запрет на выдачу виз и разрешений на долгосрочное проживание в республике гражданам России и Беларуси.

Ранее ограничение на въезд было установлено до конца марта 2023 года. МИД предлагает не ограничивать срок действия запрета. Инициатива направлена на согласование в правительство страны.

В сообщении чешского министерства уточняется, что запрет будет касаться как шенгенских виз, так и долгосрочных национальных виз и долгосрочных разрешений на проживание.

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