На 76-летнего татарстанца, который изготавливал огнестрельное оружие, завели уголовное дело

В Лениногорском районе полицейские задержали 76-летнего токаря, который изготавливал огнестрельное оружие. Против него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

При осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 1,5 кг пороха, а также 352 патрона различного калибра и барабан от револьвера. В трех гаражах злоумышленника были изъяты пистолет, пять револьверов, восемь винтовок, охотничье ружье, два барабана от револьвера и 300 патронов.

Как показало исследование, семь самодельных винтовок и четыре револьвера являются огнестрельным оружием. Мужчина заявил, что изготовление оружия — это его хобби.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК России. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Галия Гарифуллина