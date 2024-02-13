В Казани пройдут спортивные соревнования среди стран БРИКС

С 11 по 24 июня 2024 года в Казани пройдет масштабное спортивное событие — Международные мультиспортивные соревнования «Спортивные игры стран БРИКС».

Они будут открыты для участников из более чем 60 стран, включая спортсменов из государств членов БРИКС и стран Исламского мира.

В программу соревнований включены 30 видов спорта, среди которых олимпийские и неолимпийские: бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, каратэ, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье.

Будет разыграно 392 комплекта медалей. Для проведения соревнований выбраны 17 спортивных объектов Казани.

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