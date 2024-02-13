Владимир Путин поручил Кабмину проанализировать тарифы на проезд по М-12

Правительство России и госкомпания «Автодор» должны будут представить предложения по определению тарифов на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин, сказано в перечне поручений главы государства по итогам его пресс-конференции 14 декабря.



— Правительству Российской Федерации при участии государственной компании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 «Восток» на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями, — говорится в документе.

Выполнить поручение кабмину и «Автодору» предстоит до 15 марта 2024 года.

Напомним, экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей. По прогнозу, после открытия трассы М-12 «Восток» в Татарстане Казань может получить дополнительный миллион туристов.

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Галия Гарифуллина