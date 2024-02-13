В Госдуме предложили депортировать иностранных граждан за домогательства

В Госдуму внесли законопроект о депортации иностранных граждан, осужденных за домогательства к людям.

Согласно социологическим опросам, 24% граждан России считают, что случаи сексуальных домогательств в России бывают «часто».

При этом в последнее время участились случаи, когда иностранные граждане в оскорбительной форме пристают к женщинам. Законопроект защищает граждан России от домогательств со стороны иностранных граждан.

Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности.



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Нафиса Миннехузина