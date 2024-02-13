«Татаркино» отмечает столетний юбилей

13 февраля 1924 года, 100 лет назад, началась деятельность «Таткино» — первой самостоятельной организации в Татарской АССР, которая занималась только кинематографией.

За время своего существования кинопроизводство в республике активно развивалось, пройдя путь от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового.

«Татаркино» поздравляет с профессиональным праздником всех коллег и сотрудников, причастных к кинематографу республики.

Напомним, в рамках мероприятий к 100-летию со дня образования культурного учреждения пройдет конкурс, победители которого получат субсидии на производство фильмов. Для кинопроектов представлено 10 тем, участвовать могут некоммерческие организации Татарстана.



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Галия Гарифуллина