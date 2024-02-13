Рустам Минниханов прибыл в Иран

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран. В программе его поездки запланированы официальные встречи и деловые переговоры в столице Тегеране и в городе Исфахане.

Завтра Рустам Минниханов проведет переговоры с официальными лицами правительства Ирана. По данным пресс-службы раиса республики, он встретится с министром нефти Ирана, сопредседателем Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Джавадом Оуджи, с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Алиабади, с заместителем министра иностранных дел Ирана, шерпой (доверенным лицом) Ирана в БРИКС Махди Сафари и другими.

Во второй день татарстанский лидер посетит Исфахан, где у него запланирована встреча с губернатором провинции Резой Мортазави. В Торгово-промышленной палате Исфахана состоится межрегиональный деловой форум «Исфахан — Татарстан», где представители государственных структур и деловых кругов ведущих регионов двух стран презентуют свой торгово-экономический и промышленный потенциал и представят возможности для сотрудничества в гуманитарных областях.

В последний раз раис Татарстана посещал Иран в сентябре 2022 года. Во время визита он посетил провинции Восточный Азербайджан, Голестан и столицу Тегеран. Состоявшиеся встречи с губернаторами, круглые столы с деловыми кругами, посещения ведущих промышленных предприятий и перерабатывающих производств обеспечили рост взаимного торгово-экономического сотрудничества.



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Айрат Назипов