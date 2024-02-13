Владимир Путин отказался от дебатов перед президентскими выборами

Действующий президент России Владимир Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина.

— В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата, — заявила она на заседании избирательной комиссии (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в выборах будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

По состоянию на 1 января в Татарстане правом избирательного голоса обладают 2 928 633 жителя республики. За полгода количество избирателей в республике выросло на 433 человека.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан. Всего в работе по подготовке и проведению голосования на выборах задействуют свыше 21 тысячи человек.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина