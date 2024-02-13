Минздрав Татарстана рассказал о состоянии школьницы, выпавшей из окна

Сегодня в казанской школе №129 13-летняя школьница выпала из окна. Ее госпитализировали в ДРКБ, сообщили в Минздраве Татарстана.

Как рассказали сотрудникам скорой помощи очевидцы, девочка упала с третьего этажа.

Предварительный диагноз школьницы — ушиб головного мозга. У девочки диагностировали состояние средней степени тяжести. Для лечения привлечены ведущие специалисты ДРКБ, оказывается вся необходимая медицинская помощь.



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Галия Гарифуллина