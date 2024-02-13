Прокурор просил 5 лет: в Казани посадили экс-командира войсковой части №5561

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На 3,5 года в колонию общего режима отправят бывшего командира войсковой части №5561 Сергея Попова. Такой приговор ему накануне вынес Казанский гарнизонный военный суд, признав виновным по четырем эпизодам афер и взяток, сообщили «Реальному времени» в суде.



В качестве дополнительного наказания Попов лишен воинского звания «полковник». Под стражу его взяли прямо в зале суда.

В прениях гособвинитель запрашивал для этого фигуранта срок в 5,5 года колонии общего режима.

Напомним, под суд Попов пошел по обвинению в получении двух взяток за незаконное направление здоровых солдат на госпитализацию в санчасть МВД и еще двух мошенничествах под видом взятки за «правильное» распределение призывников на сборном пункте Татвоенкомата. Полученную им сумму по четырем эпизодам 2021—2022 годов силовики оценили в 215 тысяч рублей. Еще 105 тысяч заработали посредники коррупционных схем.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Вину бывший командир части признал еще на предварительном следствии и заключил соглашение о сотрудничестве. Суд рассматривал его дело в особом порядке и в закрытом режиме — по решению председательствующего судьи Эдуарда Сафонова.



Всего по делам о коррупции в отдельно взятой казанской части к уголовной ответственности привлекли порядка 10 человек — взяткодателей, посредников, получателей. Часть уже осуждены, включая бывшего начальника медицинской службы, которая на следствии дала показания против руководства госпиталя МВД Татарстана.

Подробности — в материале «Реального времени».