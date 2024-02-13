Новости общества

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Послание Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

09:32, 13.02.2024

Ожидается, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.

— По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля, — сказал Зюганов на заседании фракции в Госдуме.

Ранее СМИ сообщали, что российский лидер может огласить послание Федеральному собранию 27—28 февраля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также