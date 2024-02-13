Послание Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля
Ожидается, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.
— По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля, — сказал Зюганов на заседании фракции в Госдуме.
Ранее СМИ сообщали, что российский лидер может огласить послание Федеральному собранию 27—28 февраля.
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