Суд продлил арест Аязу Шабутдинову

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов пробудет в СИЗО еще 2 месяца. Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и оставил бизнес-тренера под стражей до 16 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Шабутдинова обвиняют в совершении преступления, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказал в суде следователь, Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В отношении него возбудили еще семь уголовных дел. Следователи допросили более 35 потерпевших.

В январе Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова до 16 февраля 2024 года. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте блогера. В качестве альтернативы адвокаты намеревались просить суд отпустить Шабутдинова под залог в 50 млн рублей.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили 16 октября. Изначально Аяз Шабутдинов проходил по восьми эпизодам. Его арестовали 4 ноября, а позднее отправили в СИЗО до 16 декабря.

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Айрат Назипов