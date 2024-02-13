На улицах Чернышевского и Рустема Яхина в Казани ограничат движение до 14 апреля

Из-за строительства трассы водопровода на улицах Чернышевского и Рустема Яхина в Казани будет частично перекрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

С 4 марта по 14 апреля проезжая часть в районе дома №32 по ул. Чернышевского в направлении движения в сторону ул. Гаяза Исхаки будет частично закрыта проезжая часть.

На этот же срок перекроют движение в районе дома №5 по ул. Рустема Яхина в направлении движения в сторону ул. Московской.

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Галия Гарифуллина