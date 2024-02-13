Роскачество и ДУМ договорились о развитии «халяль» индустрии
Роскачество, Духовное управление мусульман Республики Татарстан и Комитет по стандарту «Халяль» договорились о совместной работе по развитию «халяль» индустрии в России.
На территории Республики откроется территориальное представительство Федерального Центра компетенций «халяль».
Соглашение было подписано сегодня руководителем Роскачества Максимом Протасовым, председателем Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтием Камилем хазратом Самигуллиным и председателем Комитета по стандарту «Халяль» Аббясом хазратом Шляпошниковым в Казани.
Соглашение также направлено на стандартизацию, продвижение и популяризацию халяльной продукции на территории России и в других странах.
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