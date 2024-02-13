Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие в международных соревнованиях сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

— На основе тщательного анализа совет IIHF пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно. Поэтому сборные России и Белоруссии не примут участия в сезоне-2024/25, — сказано в нем.

Такое решение было принято на заседании совета IIHF 12—13 февраля.

В конце февраля 2022 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. В марте 2023 года отстранение сборных России и Белоруссии от турниров было продлено. Сезон 2023/24 прошел без участия российских и белорусских команд.



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Галия Гарифуллина