Мэру Казани представили проект делового квартала на севере города

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

Деловой квартал СИБУРа, который в данный момент формируется рядом с «Казаньоргсинтезом» и будущим научно-исследовательским центром компании, станет новой точкой притяжения в северной части Казани и стимулом для экономического и социального развития города. Об этом в ходе визита на предприятие заявил мэр Казани Ильсур Метшин.



Ему презентовали проект обновления и благоустройства территории административной и производственных площадок, который стал производной программы повышения эффективности и улучшения условий труда, стартовавшей в 2023 году. Деловой квартал будет сформирован из четырех офисных корпусов — на территории, где исторически располагалось заводоуправление и административные здания КОСа. Здания будут связаны между собой дорожно-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами — для этого здесь планируется создать скверы, парки, сады. Дополнением площадки делового квартала станет воркаут-зона. Вся территория делового квартала будет доступна для жителей Казани и гостей города.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

Также на территории квартала расположится многофункциональный конференц-зал и центр научных исследований и масштабирования технологий нового поколения.

— Все это создает предпосылки для нового этапа в развитии не только севера Казани, но и всего города и республики, — отметил Метшин.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина подчеркнула, что все корпуса делового квартала выполнены в современном дизайне, продумана вся инфраструктура внутри территории и благоустройство: «Чем больше в городе будет подцентров, точек притяжения и мест для приложения труда, тем лучше».



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

— Уверены, что комфортная среда для сотрудников, как следствие — раскрытие их потенциала и рост результативности операций, новый образ промышленного предприятия, как следствие — повышение привлекательности для молодой аудитории, станут одними из факторов устойчивого развития всей нефтехимической отрасли, — подчеркнула управляющий директор СИБУРа Марина Медведева.

