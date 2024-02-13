Команда Роналдиньо примет участие в «Играх будущего» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Команда легендарного бразильского футболиста Роналдиньо R10, а также участники чемпионатов мира и Олимпийских игр, чемпионы России и национальных первенств других стран, обладатели Кубка Гагарина по хоккею примут участие в турнире «Игры будущего» в Казани. Они будут соревноваться в дисциплинах вызова «Спорт», рассказали организаторы турнира.

Основная программа вызова «Спорт» включает в себя шесть дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-баскетбол, фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства и фиджитал-скейтбординг.

За титул чемпиона по фиджитал-футболу на «Играх будущего» поспорят 16 международных команд, включая R10, которой руководит Роналдиньо.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во время игровой карьеры Роналдиньо выступал за бразильские клубы «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», французский ПСЖ, испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Является лучшим футболистом мира по версии FIFA в 2004 и 2005 годах, а также обладателем «Золотого мяча». В 2022 году атакующий полузащитник помог сборной Бразилии выиграть чемпионат мира.

Роналдиньо сообщил о завершении спортивной карьеры в январе 2018 года. Известный спортсмен посетил Казань во время открытия парка Кубка конфедераций — 2017.

«Игры будущего» пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине.



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Айрат Назипов