Жители дома, пострадавшего после хлопка газа в Осиново, получат новые квартиры

Жителям дома, который пострадал после хлопка газа в Осиново, выделят новое жилье. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Зеленодольска.



— В декабре у нас случилась беда. В результате самовольного подключения газа пострадал многоквартирный дом. Нуждающимся предоставили жилье из маневренного фонда района, оказали материальную поддержку. Само строение в целях безопасности было решено снести. В этом году в Осиново начнется строительство нового дома на 96 квартир, в том числе для предоставления жителям пострадавшего дома, — сказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в ходе отчетной сессии в Осиново.

Сообщается также, что рядом с выделенным земельным участком находится многопрофильная поликлиника. В данный момент в разработке техническая документация.

Напомним, хлопок бытового газа в квартире на втором этаже в доме в Осиново произошел 21 декабря в 9.19 мск. В квартире выбило окна и обрушилась часть стены. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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Галия Гарифуллина