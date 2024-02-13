В Казани вынесли приговор учительнице, угрожавшей убить ученика

В Казани Ново-Савиновский районный суд вынес приговор учительнице, которая угрожала убийством ученику. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы города. Женщину признали виновной в угрозе убийством ученику.

Инцидент произошел 12 мая 2023 года в одной из казанских школ. Учитель-дефектолог вошла в класс и, держа в руках кухонный нож, пригрозила расправой ученику. Затем она подошла к педагогу и тоже высказала угрозы.

Вину женщина признала частично — по ее словам, она угрожала только учителю. Суд назначил ей наказание в виде 380 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Анна Уржумова