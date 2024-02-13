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Гендиректором Булочно-кондитерского комбината Казани стал Тимур Гильмутдинов

09:05, 13.02.2024

Генеральным директором Булочно-кондитерского комбината Казани стал Тимур Гильмутдинов, выяснило «Реальное время», изучив базу данных контрагентов, формируемой по информации ЕГРЮЛ.

Он был назначен на эту должность 9 февраля. Ранее комбинат возглавлял Булат Кутдусов.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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