Итоги дня: интервью Путина Такеру Карлсону, Екатерина Мизулина в Казани, новый шеф завода двигателей «КАМАЗа»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 9 февраля:
- Мир наконец-то смог увидеть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Утром русскоязычную версию опубликовали на сайте Кремля. К вечеру число просмотров на странице журналиста в соцсети Х набрало более 100 млн просмотров. Интервью продлилось 2 часа и 7 минут. Во время беседы были затронуты темы Украины, диверсии на «Северных потоках», отношения с Западом, роли БРИКС в мировой экономики и так далее.
- Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина встретилась со студентами в Казани. Во время открытого диалога обсуждались вопросы, связанные с безопасной «Всемирной паутиной» и ее влиянии на общественность России. Завтра Екатерина Мизулина встретится со школьниками в полилингвальном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию».
- Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента. В него включены четыре кандидата. В тексте размещены ФИО и краткие сведения о кандидатах.
- Кировский райсуд Казани оставил под арестом как минимум до 7 апреля 35-летнего Валентина Солонникова, обвиняемого в покушении на убийство годовалой дочки. Следователь утверждал, что преступление мужчина совершил умышленно, хотя находился в тот момент в состоянии наркотического опьянения. Ранее подозреваемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности — за кражи, грабеж и даже организацию незаконной миграции. На его счету с десяток записей о судимостях. Солонников в суде попросил прощения и заявил, что очень любит своих детей.
- В Казани бывшего руководителя авиационного учебного центра АО «Казанский вертолетный завод» Александра Юдина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государств. Его обвиняли в афере с «откатом» за проживание сотрудников КВЗ в лаишевском хостеле в период обучения по программе эксплуатации беспилотных авиационных систем. Однако суд учел, что большую часть требуемой суммы Юдин получил уже в ходе полицейской спецоперации в кафе «Небо» и наказал его лишь за покушение на мошенничество. Как выяснило «Реальное время», за помощью к силовикам обратился бывший претендент на пост главы исполкома Казани.
- В ночь с 8 на 9 февраля в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила около 4 тыс. кв. м. Полностью пожар удалось потушить только к 5 утра. Эвакуировали 400 человек, обошлось без пострадавших. Следователи ГСУ СК России по Москве организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Одной из приоритетных причин пожара рассматривается нарушение работы системы обогрева кровли.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике впервые в истории численность ученых превысила 14 тысяч человек. По доле молодых исследователей РТ превосходит средний уровень по стране. Ежегодные объемы внутренних затрат на исследования и разработки приблизились к 30 млрд рублей.
- Руководитель Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов представил новых вице-президентов АН РТ. Ими стали: по социально-гуманитарному направлению — Айнур Тимерханов, по естественно-научному — Лейсан Абзалилова. А с 1 марта пост вице-президента по стратегии, экономике и социологии займет Марат Сафиуллин.
- В Центробанке России сообщили, что индикаторы жесткости денежно-кредитных условий в российской экономике в декабре — январе преимущественно сдвигались в сторону ужесточения.
- По итогам 2023 года в Татарстане собрали 1,3 трлн рублей налогов. Основную прибыль принес налог на добычу полезных ископаемых — 605,85 млрд рублей. Меньше всего принес налог на имущество физлиц — 2,73 млрд рублей.
- Из бюджетов регионов Приволжского федерального округа на поддержку участников СВО в прошлом году направили 18 млрд рублей.
- Директором завода двигателей ПАО «КАМАЗ» назначен Олег Косарев. До этого он занимал должность исполнительного директора АО «КАМА ДИЗЕЛЬ». На посту он сменил Сергея Снарского, который занимал эту должность с 2014 года.
- Техническая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане составляет 45%. Обход представляет собой четырехполосную дорогу протяженностью 81 км. На нем появятся пять транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.
- С начала месяца в Казани выпало 34,6 мм осадков, что составляет 93% от месячной нормы. В феврале с улиц города вывезли 272,17 тысячи тонн снега, а с начала зимнего периода — 1 335,6 тысячи тонн.
- Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением президента России Владимира Путина о том, что США используют доллар как оружие. По словам бизнесмена, в этом вопросе американские власти допустили ошибку.
- Президент США Джо Байден возмутился частью отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов, в которой говорится, что американский лидер — «пожилой мужчина с проблемами с памятью». Американский лидер несколько раз подчеркнул, что с его здоровьем и памятью все в порядке.
- Скончался президент российской компании HeadHunter Михаил Жуков. Ему было 56 лет. Жуков был гендиректором компании в течение 15 лет — с 2008 по 2022 год. В марте 2023-го вступил в должность президента компании.
- Курс биткоина превысил отметку в $47 тысяч впервые с начала января этого года. Биткоин снова начал расти после падения на 20%.
Ключевые события 716-го дня специальной военной операции на Украине:
- За минувшую ночь российские дежурные силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над территориями: Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей; Краснодарского края (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (6 БПЛА).
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица «Мста-Б».
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей и гаубица Д-30.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12137 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14953 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18404 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьЭкономикаБюджетБанкиТехнологииМедиа
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