В Казани СК просит арестовать отца, бросившего годовалую дочь из окна

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Кировский райсуд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения для 35-летнего Валентина Солонникова, которого задержали пьяным по делу о покушении на убийство своей дочери. Ходатайство Следкома о его заключении под стражу уже поступило в суд, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда .



По данным источников в правоохранительных органах, ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности — за кражи, грабеж и даже организацию незаконной миграции. На всю страну он «прославился» 7 февраля текущего года, когда выбросил из окна пятого этажа годовалую дочь. При этом сделать это он решился не сразу — находившийся рядом водитель Альберт Бикмуллин успел забраться на козырек магазина и стал уговаривать мужчину не бросать ребенка. Когда Солонников все же бросил — Бикмуллин поймал девочку и упал вместе с ней.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Спасатель из народа отдал малышку собравшимся людям, и ее занесли в магазин. «Мальчика тоже пытался выкинуть. Я ему говорю: «Не кидай, что ты делаешь, это же твой сын, как так можно?! Убери, — говорю, — ребенка внутрь». Он меня послушал и ушел», — рассказывал в тот день Альберт полицейским и журналистам. Он вспоминал, что в итоге поднялся в ту квартиру и забрал близнеца спасенной девочки, а ее мать унесла из квартиры третьего, новорожденного ребенка. По словам очевидца, вел себя папаша неадекватно, кричал, что в квартире пожар, просил не бить его.

Прибывшая на место полиция задержала Солонникова. Медики увезли малышей в больницу, у пережившей полет с пятого этажа малышки перелом руки и ушиб головного мозга. Заслуги народного героя вчера отметили в районной администрации, а ход расследования взял на контроль Александр Бастрыкин.