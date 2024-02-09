Путин: Россия не могла позволить решить ситуацию в Донбассе с помощью военной силы

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что предупреждал американского лидера Джо Байдена об опасности финансирования Украины еще до начала СВО.

— Огромная ошибка исторического масштаба, — сказал президент России.

Кроме того, Путин добавил, что цель государства — закончить войну, начатую Украиной в 2014 году. Он же напомнил Карлсону, что именно Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией.

Помимо этого, президент РФ рассказал, что Россия многократно предлагала искать пути мирного разрешения украинского конфликта после 2014 года, но слушать такие предложения никто не захотел. И в 2014 году Россия была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров находился под угрозой.

Владимир Путин добавил, что Россия не могла позволить урегулировать конфликт на Донбассе только с помощью военной силы. Тогда глава государства был уверен, что в тот момент можно было дипломатическим путем вернуть живущее в Донбассе население в рамки украинской государственности.

Путин заявил, что мир все равно изменится, как бы ни закончились события на Украине.

— Вопрос только, как это будет происходить: болезненно, быстро или мягко, постепенно? — добавил президент.

Глава государства также подтвердил, что Россия не отказывается от возможных переговоров с Украиной. Он предложил Зеленскому отменить запрет на переговоры и вступать в диалог для дипломатического урегулирования конфликта.

— Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона, — пояснил Владимир Путин.

Артем Гафаров