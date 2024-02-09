На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» сменится директор

Директор завода двигателей ПАО «КАМАЗ» Сергей Снарский покидает свой пост. Он занимал эту должность с 2014 года.

По информации Chelny-biz.ru, Сергей Снарский останется работать на автогиганте в другой должности. Имя нового руководителя завода двигателей станет известно позже.

В декабре руководство челнинского предприятия решило назначить Андрея Чурсина исполняющим обязанности заместителя генерального директора компании по продажам и сервису. Он сменил Рустама Шамсутдинова, который продолжит работать в структуре компании.

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Айрат Назипов