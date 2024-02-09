«Простите меня, пожалуйста»: бросивший ребенка из окна отец расплакался в казанском суде

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Валентин Солонников, который выбросил своего ребенка из окна в поселке Юдино, попросил прощения. Во время разговора с журналистами он расплакался.

В суде Валентин рассказал, что очень любит своих детей, и попросил прощения за то, что произошло из-за потребления наркотиков.

— Простите меня, пожалуйста, все, кто меня знает. Я вообще раскаиваюсь. Не знаю, как так вышло. Все знают, что я их очень любил. Пожалуйста, простите меня. Войдите в мое (положение, — прим. ред.), — передает его слова журналист «Реального времени» из зала суда.

По данным источников в правоохранительных органах, ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности — за кражи, грабеж и даже организацию незаконной миграции. На всю страну он «прославился» 7 февраля текущего года, когда выбросил из окна пятого этажа годовалую дочь. При этом сделать это он решился не сразу — находившийся рядом водитель Альберт Бикмуллин успел забраться на козырек магазина и стал уговаривать мужчину не бросать ребенка. Когда Солонников все же бросил — Бикмуллин поймал девочку и упал вместе с ней.

Сегодня Кировский райсуд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения для 35-летнего Валентина Солонникова. Его подозревают по делу о покушении на убийство дочери.

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова