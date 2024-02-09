Пожарные ликвидировали открытое горение в московской шестиэтажке

Пожарные ликвидировали открытое горение в московской шестиэтажке, сообщает МЧС. Сейчас проводится пролив и разбор конструкций.

В тушении пожара было задействовано более 175 специалистов и более 50 единиц техники, в том числе два вертолета.

Сообщение о ликвидации открытого горения поступило через 38 минут после сообщения о локализации. Загорелся же шестиэтажный дом на севере Москвы в ночь с 8 на 9 февраля.

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Артем Гафаров