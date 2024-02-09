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ЦБ: за 2 последних месяца индикаторы денежно-кредитных условий сдвигались в сторону ужесточения

14:00, 09.02.2024

Индикаторы жесткости денежно-кредитных условий в российской экономике в декабре — январе преимущественно сдвигались в сторону ужесточения. К такому выводу пришли аналитики Центробанка России.

— Предпринятые повышения ключевой ставки все в большей степени влияют на финансовый рынок. Наблюдался дальнейший рост ставок денежного рынка (до 1 года) и доходностей ОФЗ на коротких сроках. Неценовые условия банковского кредитования в IV квартале 2023 г. также существенно ужесточились, — сообщили в ЦБ.

Кредитная активность замедлялась, особенно явно в сегменте потребительского кредитования. В то же время темпы роста кредитного портфеля вплоть до декабря оставались высокими.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы
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