День в истории 24 апреля: первое видео на YouTube, родилась Талия Минуллина, День солидарности молодежи
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 апреля 2024 года
24 апреля отмечаются Международный день солидарности молодежи и Всемирный день защиты лабораторных животных. 19 лет назад на YouTube был опубликован первый видеоролик, 39 лет назад родилась руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, 62 года назад впервые удалось передать телевизионный сигнал между городами посредством спутника, 109 лет назад в Турции начались массовые аресты армянской элиты. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Российская Премьер-лига — казанский «Рубин» сыграет против петербургского «Зенита».
- Брифинг в Кабмине РТ о сохранении объектов культурного наследия в Татарстане.
- Открытие в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана выставки «НЕФОТОГРАФИЯ. Портрет XVIII — начала XX века. Золотая коллекция. Пять поколений».
Кто родился: Жан-Поль Готье и Юрий Левада
- 1620 — родоначальник науки демографии Джон Граунт (скончался 18 апреля 1674 года).
- 1791 — декабрист, писатель Николай Бестужев (скончался 27 мая 1855 года).
- 1906 — русская княжна, правнучка императора Николая I Вера Романова (скончалась 11 января 2001 года).
- 1915 — один из основоположников татарского оперного искусства, народный артист Татарстана Усман Альмеев (скончался 14 апреля 2011 года).
- 1930 — советский и российский социолог, политолог, основатель «Левада-центра»* Юрий Левада (скончался 16 ноября 2006 года).
- 1952 — французский модельер, президент собственного модного дома Жан-Поль Готье.
- 1969 — мэр Казани Ильсур Метшин.
- 1974 — министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.
- 1982 — российская спортсменка, выступавшая в художественной гимнастике в индивидуальных упражнениях, Ирина Чащина. Чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года.
- 1985 — руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Кто скончался: Даниэль Дефо и граф Орлов
- 1731 — английский писатель Даниэль Дефо (точная дата рождения неизвестна). Автор романа о Робинзоне Крузо.
- 1852 — русский поэт-романтик, переводчик Василий Жуковский (родился 9 февраля 1783-го). Автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!», наставник императора Александра II.
- 1918 — российский изобретатель, один из конструкторов первого российского автомобиля Петр Фрезе (родился 12 марта 1844 года).
- 1967 — советский летчик-космонавт №7, дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно) Владимир Комаров (родился 16 марта 1927 года). Стал первым космонавтом, погибшим в полете.
- 1991 — советский актер Никита Михайловский (родился 8 апреля 1964 года). Известен по роли Ромы в фильме «Вам и не снилось».
- 2004 — основательница косметической империи Estee Lauder Эсте Лаудер (родилась 1 июля 1908 года).
- 2005 — советский писатель Аркадий Вайнер (родился 13 января 1931 года). Роман «Эра милосердия», написанный им в соавторстве с братом Георгием, лег в основу многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя».
- 2020 — председатель совета директоров ЛУКОЙЛа в 2000—2020 годах Валерий Грайфер (родился 20 ноября 1929 года). Работал в Татарстане с 1952 года по 1972 год.
Праздники: день солидарности молодежи и дипломатии
- Международный день солидарности молодежи. Праздник отмечают по решению Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 года.
- Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года.
- Всемирный день защиты лабораторных животных. Отмечается с 1979 года по инициативе Международной ассоциации против болезненных экспериментов на животных. Дата приурочена ко дню рождения известного борца за права животных Хью Даудинга.
События в истории: запатентовали газировку, перенесли День окончания Второй мировой войны
- 1671 — предводителя Крестьянской войны 1670—1671 годов в России Степана Разина выдали царским воеводам. Вскоре он был казнен.
- 1803 — император Александр I подписал документ, в котором признал Кавказские Минеральные Воды лечебной местностью государственного значения, которую надо планомерно изучать. Так начала формироваться отечественная курортология.
- 1833 — в США была запатентована газированная вода. Она появилась благодаря британскому химику Джозефу Пристли.
- 1915 — в Константинополе (ныне Стамбул) начались массовые аресты армянской элиты. В течение недели было задержано более 800 человек. Число жертв геноцида 1915 года достигает полутора миллионов. 24 апреля в Армении отмечается День памяти жертв геноцида армян.
- 1926 — в Берлине был заключен договор о ненападении и нейтралитете между Германией и Советским Союзом. Германию представлял министр иностранных дел Веймарской республики Густав Штреземан, СССР — полномочный представитель Союза в Германии Николай Крестинский.
- 1946 — в СССР провели первые полеты на реактивных истребителях МиГ-9 и Як-15.
- 1962 — в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.
- 1990 — в космос полетел орбитальный телескоп Hubble. На орбиту его вывел шаттл Discovery STS-31. Через несколько недель выяснилось, что снимки не дают заданной резкости из-за неверной формы главного зеркала.
- 2005 — на YouTube был опубликован первый ролик. Им стало 19-секундное видео одного из авторов видеохостинга Джаведа Карима под названием «Me at the zoo».
- 2007 — в московском храме Христа Спасителя началась церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России Бориса Ельцина. Похороны прошли на следующий день, 25 апреля.
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день Украина обратилась в Совет безопасности ООН после введения упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям ДНР И ЛНР.
- 2020 — российский лидер подписал закон, позволяющий гражданам других государств получать российское гражданство без отказа от имеющегося. Согласно документу, соискатели гражданства РФ освобождены от требований прожить на территории России в течение трех лет и подтверждать наличие средств к существованию для лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР или проживали в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства.
- 2020 — Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
- 2023 — размер Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая увеличили в два раза — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Премия присуждается за внесение значительного вклада в развитие отечественной и национальной культуры.
*Признан Минюстом России иностранным агентом.