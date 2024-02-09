Путин рассказал, что роль БРИКС в мировой экономике превышает уровень G7

БРИКС — еще одна тема интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент России заявил, что сейчас роль стран G7 в мировой экономике опустилась примерно с 47% до 30%. А роль стран-участниц БРИКС выросла с 16% и сейчас уже превышает показатели «семерки».

— В 1992 году доля стран «семерки» в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упала где-то, по-моему, до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень «семерки». И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал, и это неизбежно, — указал президент.

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Артем Гафаров