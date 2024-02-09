ЦИК России утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента. В него включены четыре кандидата.

В тексте в алфавитном порядке размещены ФИО кандидатов. Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства и работы, принадлежность к партии и информация о том, кем он выдвинут на выборы.

Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета.

скриншот realnoevremya.ru

В выборах будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

По состоянию на 1 января в Татарстане правом избирательного голоса обладают 2 928 633 жителя республики. За полгода количество избирателей в республике выросло на 433 человека.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан. Всего в работе по подготовке и проведению голосования на выборах задействуют свыше 21 тысячи человек.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов