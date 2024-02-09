Цена биткоина превысила $47 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Курс биткоина превысил отметку в $47 тысяч. Это произошло впервые с начала января этого года, свидетельствуют данные TradingView.

В начале года курс биткоина достигал $48,9 тыс., но после этого криптовалюта снизилась примерно на 20%. Его курс находился в диапазоне $42–43 тыс. без существенной волатильности. Совсем недавно биткоин снова начал расти.

Цена Ethereum превысила $2 500.

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