Умер бывший гендиректор и президент HeadHunter Михаил Жуков

Бывший генеральный директор и президент компании HeadHunter Михаил Жуков скончался, сообщает РБК.



— Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, генерального директора с 2008 по 2022 год и президента компании с марта 2023 года, — сказано в сообщении.



О дате и месте прощания с Михаилом Жуковым станет известно позднее.

Михаил Жуков был генеральным директором HeadHunter в течение 15 лет — с 2008 по 2022 год. В марте 2023-го вступил в должность президента компании.

В первые годы руководства HeadHunter Михаил вывел компанию в лидеры рынка онлайн-рекрутинга в России, позднее — в тройку самых крупных мировых сайтов по поиску работы и персонала. Михаил Жуков неоднократно возглавлял список высших руководителей в секторе «Онлайн-платформы» в рейтингах «Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров России.

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Маргарита Головатенко