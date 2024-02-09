Илон Маск согласился с Владимиром Путиным в вопросе использования доллара

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением президента России Владимира Путина о том, что США используют доллар как оружие. Своими мыслями бизнесмен поделился в соцсети Х.

— Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг, — резюмировал Маск.

Во время интервью американскому ведущему Такеру Карлсону российский президент заявил, что США допустили грубейшую стратегическую ошибку, используя доллар как инструмент для борьбы на мировой арене. После этих действий валютные резервы страны начали сокращаться.

По последним данным, число просмотров интервью президента России американскому ведущему собрало 83,5 млн просмотров. Публикация набрала 649,5 тысячи отметок «Нравится».

Интервью президента России Такеру Карлсону продлилось 2 часа и 7 минут. Кремль опубликовал полную версию интервью на своем сайте.

Во время беседы стороны затронули тему Украины, диверсию на «Северных потоках», отношения с Западом, роли БРИКС в мировой экономике и так далее.

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Айрат Назипов