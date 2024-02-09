Казанский суд отправил в СИЗО отца, который в наркотическом дурмане выбросил дочь в окно

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Под арестом минимум до 7 апреля будет находиться 35-летний Валентин Салонников, обвиняемый в покушении на убийство годовалой дочки. Такое решение только что вынес Кировский райсуд Казани, несмотря на возражения фигуранта, передает журналист «Реального времени».



На заседании суда следователь СК по Кировскому району Казани Айнур Ахмадиев настаивал на крайней мере пресечения, указывая, что преступление Салонников совершил умышленно, хотя находился в тот момент в состоянии наркотического опьянения. Со слов следователя, девочка осталась жива по независящим от отца причинам — ей помогли врачи ДРКБ. Роль народного спасателя Альберта Бикмуллина, что поймал малышку на козырьке, представитель Следкома по Татарстану отмечать не стал. Однако из материалов дела следует — Бикмуллин допрошен в качестве свидетеля.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании Салонников просился под домашний арест, уверял, что ни на кого давить не будет и потреблять запрещенные вещества далее тоже не будет. Намерен помогать трем своим детям — годовалым двойняшкам и новорожденному сыну, а также гражданской жене.

«У меня супруге негде жить, от нее родственники все отвернулись. Ей 20 лет всего. И вчера выставили из квартиры на улице Ильича, которую мы снимали», — заявил обвиняемый. Он убеждал суд, что в случае избрания более мягкой меры пресечения сможет жить на своей квартире на улице Короленко, которая в данный момент сдается внаем. А еще — сможет связаться с теми, кто должен ему денег за работу, и помочь любимой жене снять жилье.

Представитель прокуратуры района Алия Биккиниева ходатайство следствия поддержала.



В свою очередь адвокат Лейсан Фасхутдинова указала, что предъявленное ее подзащитному обвинение не соответствует обстоятельствам дела. После процесса она пояснила, речь должна идти не о покушении на умышленное убийство по статье 105 УК РФ, а о незаконченном преступлении по статье 109 УК — попытке причинения смерти по неосторожности.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Из оглашенных на процессе материалов следовало — на счету Солонникова с десяток записей о судимостях. В последний раз за решетку он попал за мелкую кражу в 2020-м году и вышел на волю в апреле 2021-го. Однако уже в 2022-м был привлечен за организацию незаконной миграции — с фиктивной пропиской шести иностранных граждан в своей квартире, правда, отделался условным сроком.

В перерыве судебного заседания обвиняемый рассказал, что официальной работы у него не было, но семью он обеспечивал, подрабатывая плотником и разнорабочим. «У меня была такая жизнь и семья, о которых я всегда мечтал, — со слезами в голосе говорил он и просил прощения за случившееся у тех, кто его знает. — У меня трое детей от любимой Софочки. Мои любимые, золотые дети... Я уже попросил у нее прощения вчера... Я раскаиваюсь. Не знаю, как это у меня вышло. Все знают, я их (детей, — прим.ред.) очень любил.... Всегда старался для них. Зарабатывал деньги».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Валентин заявил — слова соседей о том, что 7 февраля он избил жену — это не правда. «На Солнышко я никогда руку не поднимал», — уверял он, списывая неадекватные действия на наркотики.

Ирина Плотникова