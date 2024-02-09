«Откат» на пропитание: директора авиацентра КВЗ повязали в «Небе»

Курс обучения заводчан навыкам эксплуатации беспилотников в Лаишево потянул на уголовное дело

В Казани вынесли приговор бывшему руководителю авиационного учебного центра АО «Казанский вертолетный завод» Александру Юдину. Его обвиняли в афере с «откатом» за проживание сотрудников КВЗ в лаишевском хостеле в период обучения по программе эксплуатации беспилотных авиационных систем. Однако суд учел, что большую часть требуемой суммы Юдин получил уже в ходе полицейской спецоперации в кафе «Небо», и наказал его лишь за покушение на мошенничество. Как выяснило «Реальное время», за помощью к силовикам обратился бывший претендент на пост главы исполкома Казани.

На чем погорел ВИП-учитель вертолетчиков



К моменту задержания главным куратором учебных программ Казанского вертолетного завода Александр Юдин отработал почти семь лет. Прежде чем занять в АО должность руководителя авиационного учебного центра (АУЦ), он девять лет трудился в этом центре инженером. Под его началом пилоты осваивали новые модели КВЗ, в том числе на уникальных тренажерах-симуляторах, работники завода проходили обучение и переобучение, а преподаватели повышали квалификацию.

В январе 2023-го завод решил отправить 10 сотрудников в Лаишевский технико-экономический техникум для прохождения обучения по программе эксплуатации беспилотных авиасистем. Чтобы те могли в будущем и сами преподавать навыки управления беспилотниками другим. При этом Юдину предстояло пройти курс учебы наравне с остальными.

В 2016-м Насибуллин участвовал в дебатах и предварительном голосовании на выборах кандидатов в Госдуму РФ, в 2020-м претендовал на вакансию главы исполкома Казани. скриншот realnoevremya.ru с ютьюб-канала Насибуллина

Поскольку учеба была рассчитана на пару недель, на оборонном предприятии рассудили — чем гонять транспорт из Казани и назад каждый день, лучше забронировать гостиницу. Подыскать поставщика услуги поручили агентству «Легенда», и в итоге предложение разместить у себя «студентов» с вертолетного получил руководитель лаишевского отеля-хостела «Парус», индивидуальный предприниматель Гумар Насибуллин, позднее получивший статус потерпевшего. Заметим, в Татарстане его знают не только как бизнесмена, но и как общественника. В 2016-м Насибуллин участвовал в дебатах и предварительном голосовании на выборах кандидатов в Госдуму РФ, в 2020-м претендовал на вакансию главы исполкома Казани. На тот момент он возглавлял детский оздоровительный лагерь «Чайка» Лаишевского детдома.

На следствии и в Авиастроительном райсуде Казани этот потерпевший рассказывал: в разговоре с представителем агентства обозначил стоимость проживания десяти человек в 325 тысяч рублей. Затем позвонил некий Александр (позднее выяснилось — Юдин), пригласил на встречу и в казанском кафе «Время» пообещал, что поможет получить этот «вертолетный заказ» с условием, что после расчета КВЗ с «Легендой» и агентства с «Парусом» директор хостела выплатит ему 130 тысяч рублей. Юдин пояснял, что деньги эти будут потрачены на питание прибывших на учебу сотрудников КВЗ.

Насибуллин отказался, поскольку, с учетом налогов, работать себе в убыток не хотел. Когда «представитель заказчика» снизил цену до 78 тысяч рублей, он пообещал подумать. Юдин стал названивать ему каждый день и в конце января получил согласие на «откат». Правда, в последующем его цена была снижена до 68 тысяч, поскольку агентство договорилось с хостелом о скидке в 20 тысяч рублей за размещение целой группы.



Передача последнего транша состоялась в марте 2023-го, когда сотрудники КВЗ уже уехали из гостиницы. скриншот realnoevremya.ru с аккаунта отеля «Парус»

8 февраля 2023-го сотрудники вертолетного завода вместе с директором авиационного учебного центра заселились в одноместные номера. На тот момент «Легенда» уже рассчиталась за их проживание. Юдин, по версии следствия, стал требовать выполнения договоренности и получил сначала 20 тысяч рублей, затем еще 10 тысяч. Установлено — переводы поступили на личный счет ВИП-педагога от авиации 10 и 16 февраля.

Как уверял бизнесмен, представитель КВЗ напоминал о необходимости выплат каждый день и как-то оговорился, что ему еще необходимо купить рыбу. «Тут я понял, что деньги он присваивает себе, и решил дальше не платить, а обратиться в правоохранительные органы», — делился с силовиками и судом директор гостиницы.

Юдин: «На обеды коллег деньги тратить не стал, решил присвоить»

В МВД Татарстана коммерсант обратился с заявлением о вымогательстве, и дальнейший транш в 38 тысяч рублей передавал уже наличными в баре-кафе «Небо» Авиастроительного района Казани 13 марта 2023-го. По итогам этой встречи подозреваемый был задержан и за время следствия успел побывать под домашним арестом и запретом определенных действий. С КВЗ он уволился.

Первоначально Юдина обвинили в вымогательстве взятки, но в суд его дело пришло уже как мошенническое. Сотрудники отдела СК по Авиастроительному району Казани установили — реальных полномочий, чтобы вмешаться в заключение контрактов на оказание гостиничных услуг, директор АУЦ КВЗ не имел. Просто воспользовался ситуацией и решил обмануть отельера.

На следствии и в суде Александр Юдин частично признал вину. Говорил: поначалу действительно пытался решить вопрос с питанием коллег в Лаишево и на встрече в кафе «Время» убеждал хозяина отеля-хостела за ту же цену организовать еще обеды или ужины либо снизить цену договора, но тот категорически отказался, после чего и получил предложение — вернуть 78 тысяч рублей, которые проживающие сотрудники КВЗ потратят на питание.

В прениях прокуратура просила отправить Юдина в колонию общего режима на три года, а защита — назначить судебный штраф. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Когда деньги поступили, на обеды тратить я их не стал, решил присвоить себе», — признался Юдин. В ходе следствия он полностью возместил ущерб потерпевшему предпринимателю. И суд признал эти действия смягчающим вину обстоятельством наряду с наличием положительных характеристик, грамот и благодарностей обвиняемого, а также двух малолетних детей на его иждивении.

При этом обвинение в хищении средств путем мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в 6 лет колонии, — прим. ред.) судья Авиастроительного райсуда Казани Алексей Терехов посчитал нужным переквалифицировать на более мягкое — покушение на мошенническое хищение путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ с максимальным наказанием в 2 года лишения свободы).

Заметим, в прениях прокуратура просила отправить Юдина в колонию общего режима на три года, считая доказанным покушение на аферу в значительном размере и с использованием служебного положения (по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), тогда как сторона защиты просила не выносить приговор, а прекратить дело с назначением судебного штрафа.

В итоге Юдина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. При этом суд постановил засчитать за три дня исправработ каждые два дня нахождения фигуранта под домашним арестом и запретом определенных действий. С учетом отбытого отработать бывшему вертолетчику оставалось полтора месяца.

Впрочем, Казанская спецпрокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обжаловала приговор, полагая, что суд незаконно исключил такие признаки преступления, как значительный размер ущерба и использование служебного положения.

В свою очередь адвокат осужденного Ольга Камалетдинова просила отклонить доводы представления стороны обвинения и признать приговор законным. Апелляционная инстанция никаких ошибок в решении райсуда не нашла, и приговор вступил в силу. Определяя судьбу вещественных доказательств, суды постановили — вернуть потерпевшему бизнесмену те 38 тысяч, передачу которых зафиксировали силовики в кафе «Небо».

Комментировать результат процесса осужденный и его адвокат не стали.