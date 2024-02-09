Владимир Путин рассказал, почему не наладились отношения России и Запада

Такер Карлсон в своем интервью поинтересовался у Владимира Путина, почему не наладились отношения России с Западом.

— Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью «цивилизованных народов». Ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда говорю «вы», не вас лично имею в виду, конечно, а Соединённые Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения, — ответил президент.

Если бы США ответили утвердительно, то процесс сближения бы начался, рассказал Путин. И в конечном процесс мог бы состояться, если бы Россия увидела искреннее желание партнеров. Но этого не произошло.

Путин также упомянул, что неоднократно просил США не поддерживать террористов на Северном Кавказе.

— Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, поднял этот вопрос. Он говорит: не может быть, у тебя есть доказательства? Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел и знаете, что сказал? Я прошу прощения, но так было, я процитирую, он сказал: ну я им надеру ****. Мы ждали-ждали ответа — ответа не было, — рассказал президент.

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Артем Гафаров