Опубликовано интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Опубликовано интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. В нем президент России заявил, что хочет разрешить конфликт на Украине путем переговоров. Русскоязычная версия будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля.

Начал американский журналист с вопроса о том, почему Путин считает, что США могли нанести неожиданный удар по России.

— Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор? — ответил Путин.

Кроме того, президент России рассказал, что на Украине больше всего наемников из Польши. На втором месте — США. На третьем — Грузия.

Путин указал, что США после развала СССР проводили в отношении РФ ничем не обоснованную политику давления, в том числе затягивая Украину в НАТО. По словам главы государства, Россия добровольно пошла на развал СССР, считая это предложением Западу о сотрудничестве и союзничестве.