В Татарстане насчитали свыше 14 тысяч ученых

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Впервые в истории численность ученых в Татарстане превысила 14 тысяч человек, а по доле молодых исследователей республика превосходит средний уровень по стране. Ежегодные объемы внутренних затрат на исследования и разработки приблизились к 30 млрд рублей, сказал раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном собрании в честь Дня российской науки.

Татарстанский лидер озвучил задачи президента России Владимира Путина, которые касаются достижения технологического суверенитета страны в критически важных отраслях.

— Для ее решения нам необходимо мобилизовать усилия органов госвласти, местного самоуправления, академического, вузовского и делового сообщества. На этом пути желаю всем нам успехов, энергии, смелых, неординарных решений, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Торжественное собрание посетил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Вместе с раисом республики он вручил награды представителям научного сообщества Татарстана.

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