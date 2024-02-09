В феврале в Казани выпало 93% месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала месяца в Казани выпало 34,6 мм осадков, что составляет 93% от месячной нормы. В феврале с улиц города вывезли 272,17 тысячи тонн снега, а с начала зимнего периода — 1 335,6 тысячи тонн.

По информации Комитета внешнего благоустройства исполкома города, за прошедшие сутки в Казани выпало 4 мм осадков, с улиц города вывезли 29,98 тысячи тонн снега.

Сегодня в столице республики ожидается облачная погода со снегом. Днем в столице республики прогнозируется от -13 до -15 градусов.

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Айрат Назипов